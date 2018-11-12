В Новосибирске в 15-градусный мороз прорвало трубу с горячей водой на улице Троллейной. Кипятком залило центр города. По словам очевидцев, дети не могли выйти из школы. Трубу диаметром 70 сантиметров прорвало днем.

Горячая вода оказалась во дворах многоквартирных домов, затоплена проезжая часть. Несколько десятков человек не могли выйти из поликлиники и расположенного рядом магазина. По данным МЧС, из поликлиники и продуктового магазина на ул. Котовского, 40 было эвакуировано 15 человек. В 15-ти градусный мороз частично ограничена подача тепла в 40 домов, несколько детских садов и школу. Пострадавших нет.

Ремонтно-восстановительные работы проводят аварийные бригады 2-го теплового района АО "СИБЭКО".

Спасатели уточнили, что повреждение горячего водопровода произошло при проведении плановых работ в Ленинском районе г. Новосибирска на ул. Котовского.