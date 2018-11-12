Эксперты поддержали ввод акцизов на газировку

В РФ могут ввести акцизы на газированные напитки. С такой идеей выступил экспертный совет при правительстве страны. Об этом сообщают "Известия".

«Меры, которые использует наше государство с целью ограничения употребления газированных напитков, абсолютно своевременны. Может, даже с опозданием, потому что кто-то уже подсел на них. Но отчасти ограничительные меры – это полумеры, нужна ещё образовательная программа, почему газированные напитки – это вред», - отметила кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева. Об этом пишет НСН.