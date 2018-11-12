В Центре доктора Рошаля 2 девочки из Керчи остаются в тяжелом состоянии

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна КУЗНЕЦОВА навестила в больнице Москвы детей, пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, в Центре доктора Рошаля находятся восемь учащихся, шесть из которых уже переведены в палаты общей терапии. Еще две девочки остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.

С одной из пострадавших КУЗНЕЦОВА встретилась в третий раз. Она навещала девочку в Симферополе, когда та находилась в очень тяжелом состоянии. Сейчас она идет на выздоровление.

«Настя уже почти «на ногах», а ее я видела ещё в реанимации Симферополя и думала, что она не вспомнит это. Она все помнит, даже как я ей волосы завязать хотела, потому что у неё руки были в капельницах и катетерах. Девочки читают книги, рукодельничают, думают про Новый год, некоторых отселили уже в другую палату», – написала сама омбудсмен в Facebook.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.