Учащихся Керченского политеха отправились на отдых в «Артек» и Евпаторию

Более 250 учащихся Керченского политехнического колледжа отправились на отдых в международный лагерь «Артек» и базы отдыха Евпатории. Впереди у детей три недели интересного досуга, пишут «Аргументы недели-Крым».

О том, что детей отправили отдыхать, сообщил на своей странице глава керченской администрации Сергей БОРОЗДИН.

Руководитель выразил надежду на то, что время, проведенное в кругу сверстников, пойдет на пользу учащимся политеха и поможет им пережить страшную трагедию, свидетелями и участниками которой им довелось стать.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.