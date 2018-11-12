Ученые нашли следы необычной рептилии

Ученые из Университета штата Невада обнаружили отпечатки следов древнего пресмыкающегося каменноугольного периода.

Следы нашли в известном американском национальном парке «Гранд-Каньон», пишет Ридус.

"Во время исследования нас привлекли обломки кварцевого песчаника, на сломе которых при ближайшем рассмотрении обнаружились отпечатки и контротпечатки 28 следов — цепочка, которой прошло неизвестное пресмыкающееся около 310 миллионов лет назад", - пояснили ученые.