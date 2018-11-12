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Открыт прием заявок на заочный конкурс «Гринландии»

12 ноября 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Открыт прием заявок на заочный конкурс «Гринландии»

«Я люблю тебя, жизнь» - эта строчка из известной песни Иосифа Кобзона стала темой, над которой предлагается поразмышлять авторам и исполнителям.

Заочный конкурс — традиционная часть большого фестивального движения «Гринландии», ежегодно собирающего на берегу реки Быстрицы более 200 тысяч человек. В этом году он проводится уже в 10 раз! И, нужно отметить, что с каждым годом растет не только количество участников, но и расширяется их география. Так, в прошлом году на суд жюри было представлено 2620 поэтических и музыкальных работ более чем из 60 регионов страны от Сахалина до Калининграда. Также в конкурсе приняли участие и наши соотечественники из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Канады, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

— «Гринландия» – по-настоящему народный фестиваль. На поляне в Башарово собираются сотни тысяч людей, чтобы послушать хорошие душевные песни, вдохновиться на новые свершения, — говорит идейный вдохновитель «Гринландии», депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. – Задача заочного конкурса – привлечь на «Гринландию» еще больше талантливых людей. Он помогает открывать новых звездочек, давать им дорогу в большую жизнь. У нас есть примеры, когда начинающие авторы и исполнители, которые впервые представили свое творчество на суд широкой аудитории на «Гринландии» получали большие сцены, в том числе и кремлевскую.

На протяжении нескольких лет лучших авторов и исполнителей, которые получали право выступить на главной сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф Кобзон. В течение последних 10 лет Иосиф Давыдович был сопредседателем оргкомитета, входил в жюри заочного конкурса, дважды — в 2015 и 2016 годах — выступал на «Гринландии» с большими сольными концертами. Для легендарного артиста «Гринландия» стала любимым фестивалем.
«Нам крайне необходима «Гринландия», которая собирает народ, и рассказывает о том, что мы - великая Россия, мы - единая Россия, - говорил Кобзон. - Такой фестиваль особенно нужен сейчас, когда мы так тревожно живем, в окружении санкций и русофобии».

В этом году большому песенному празднику было присвоено имя великого артиста, а темой для заочного конкурса стала строчка из его песни: «Я люблю тебя, жизнь».

- Иосиф Давыдович был и остается нашим учителем, - отметил Олег Валенчук. - Своим творчеством и поступками он показал, как надо любить Россию. Уверен, что его песни и жизненный пример вдохновят авторов-исполнителей на создание песен.
Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется «Детская мастерская», в которой принимают участие дети и подростки до 16 лет включительно.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях».

Заявки на участие принимаются с 12 ноября 2018 года по 20 апреля 2019 года. Более подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте фестиваля grinlandia.ru.

Интересно, что за 10 лет, на протяжении которых проводится заочный конкурс, были не только открыты новые звезды, но и даже сложились своего рода творческие тандемы. К примеру, на конкурс была прислана песня, автором слов которой является жительница Германии, а автором музыки – жительница Кировской области.

 

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