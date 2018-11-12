Существует ли связь между динозавром и драконом?
12 ноября 2018, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
Китайский палеонтолог Сюй Син на последней научной конференции сообщил, что есть общего между динозаврами и китайским культурным символом драконом с научной точки зрения.
"Знакомый нам всем сейчас дракон не совсем тот, который был в самом начале. Как бы то ни было, дракон занимает очень важное место в культуре Китая, потому что китайцы считают себя потомками дракона", - объяснил ученый. Об этом пишет Ридус.
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