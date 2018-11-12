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Мединский оценил идею назвать омский аэропорт в честь Летова
12 ноября 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 12 ноября, министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Омск с очередным рабочим визитом. На встрече с журналистами он высказал свое мнение об идее называть аэропорты в честь рок-музыкантов.
Ранее стало известно, что в ходе всенародного голосования о присвоении российским аэропортам имен известных соотечественников россияне в числе прочих имен предложили назвать аэропорт в Санкт-Петербурге в честь живого Сергея Шнурова, а омскому аэропорту присвоить имя покойного Егора Летова.
«Я считаю, при жизни называть – дурная примета. Понятно, что Летов умер. Помимо Летова у нас несколько ярких идей родилось – называть в честь ныне живущих деятелей поп-культуры, рок-групп известных. Во-первых, это должно быть консенсусное решение самих граждан. Во-вторых, эта идея должна объединять общество, а не раскалывать его. Если кандидатура вызывает жаркие споры – наверное, стоит взять паузу и подумать, вот как насчет Летова, например», - объяснил российский министр культуры свою позицию по этому вопросу.
Позже Владимир Мединский обратился с критическим замечанием к журналистам, которые вырвали фразу про Егора Летова из контекста, в результате чего получилось, что министр культуры якобы считает музыканта живым: «Летов жив, и Ленин жив, Леннон тоже жив. Цитаты надо давать полностью!», - приводят слова Мединского «Омские Новости».
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