21-22 ноября в Москве пройдет II Медиафорум этнических и региональных СМИ

Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет во второй раз в Москве 21-22 ноября. Первый день будет посвящен знакомству с национальной политикой Москвы в экскурсионном формате, а 22 ноября состоится дискуссионная часть форума и вечерняя праздничная программа.

Работа дискуссионных площадок форума будет идти в трех тематических секциях. Журналисты, представители госструктур, национальных культурных обществ и ведущих российских вузов из 50 регионов РФ обсудят образовательную программу для журналистов по межэтнической тематике, проблемы СМИ на языках народов России, а также деятельность национально-культурных обществ в СМИ. Работа медиафорума начнется в 10-30 и завершится в 16-00 в гостинице Radisson Royal ("Украина").

Вечерняя программа (с 19-00) будет состоять из концертной части и церемонии награждения финалистов X всероссийского конкурса "СМИротворец". Перед гостями выступят этнические коллективы - легендарные Хор имени Пятницкого и государственный ансамбль танца "Марий Эл", фолк-группа "ОЙМЕ" и эрзянская певица Ежевика Спиркина, бурятская этно-рок группа "Намгар" и Рагтына Тымкыль - начинающая многообещающая певица-юкагирка.

Среди гостей и спикеров Медиафорума - Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, Елена Вартанова, декан журфака МГУ имени Ломоносова, Светлана Смирнова, президент Ассамблеи народов России, Виктор Володацкий, депутат Госдумы и атаман общества "Всевеликое Войско Донское", и другие.

Мероприятие организовано Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы по инициативе Гильдии межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и ФАДН России. Главными информационными партнерами выступают "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец" и портал "Россия для всех".

Первый Медиафорум состоялся в Москве 28 ноября 2017 года. Тогда в нем участвовали журналисты из 39 регионов России - более 200 человек. Собравшиеся обсудили отражение в прессе проблем межнациональных отношений, кризис в СМИ на языках народов России и финансовую независимость этнокультурных медиаформатов.

Регистрация участников на II Медиафорум этнических и региональных СМИ и подробная программа http://nazaccent.tilda.ws/page3502811.html.

Аккредитация СМИ forum@nazaccent.ru.

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