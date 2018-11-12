Какой процент населения до сих пор курит в России и в мире

Доля взрослых курильщиков в России по итогам 2017 года сократилась до 29%, по данным Минздрава. Снижение процентного показателя произошло благодаря мужчинам. Среди женщин тех, кто угодил в никотиновую ловушку, меньше не стало. Представительницам прекрасного пола сложнее отказаться от вредной привычки. Ароматные тонкие сигареты оказались более крепким крючком, на котором их держат табачники.

Доля потребителей табака среди взрослых россиян снизилась на 1,9 процентного пункта, до 29%. Среди мужчин в 2017-м курили 45%, а среди женщин — 15%. Аналогичное исследование в 2016-м показало, что в целом курили 30,9% жителей страны: 50,9% мужчин и 14,3% женщин. То есть за год доля курильщиков снизилась на 6%, а курильщиц — увеличилась на 0,7%.

Положительная тенденция по снижению числа курящих россиян наблюдается уже несколько лет.

Вместе с тем, несмотря на постоянное ужесточение контроля за табачной индустрией, общее количество курильщиков по всему миру выросло.

Лидеры потребления никотина

В этом островном государстве Кирибати самая высокая доля курильщиков в мире: здесь курит почти 66% мужского населения и более 34% женского. Население Кирибати, расположенного на архипелаге в Тихом океане, составляет всего 103 тысячи человек. Власти страны практически не контролируют табачную индустрию, а пошлины на табачную продукцию весьма низкие.

В Черногории самый высокий процент курильщиков в Европе - 46%. В этой балканской стране проживает 633 тысячи человек, и в среднем каждый взрослый ежегодно выкуривает более 4 120 сигарет. И, несмотря на то, что официально курение в общественных местах здесь запрещено, люди продолжают свободно курить в офисных помещениях, ресторанах, барах и даже в общественном транспорте.

В Греции регулярно курит более половины всего мужского населения страны и 35% женского. В 2008 году в Греции был введен запрет на курение в общественных местах, однако многие по-прежнему курят, где захотят. В Греции также очень высокий процент нелегальных продаж сигаретной продукции: по данным международной маркетинговой компании Euromonitor International, греческая госказна к 2019 году будет ежегодно терять до 1 млрд. евро в виде неуплаченных пошлин.

В Восточном Тиморе, процент курящих мужчин один из самых высоких в мире - без малого 80%. Но среди женщин курят лишь 6%. Табак является неотъемлемой частью жизни в этой бедной стране, пачка сигарет стоит меньше доллара. На всех из них есть предостережение о вреде табака, но для большинства эти предупреждения бесполезны, поскольку половина взрослого населения этой страны неграмотно.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), самым крупным производителем и потребителем табака в мире является Китай. В этой стране более 300 млн. курильщиков - почти треть от общемирового числа курящих. Однако, как сообщила в 2016 году компания Euromonitor International, общее потребление табачной продукции в Китае стало сокращаться - впервые за последние 20 лет.

Страны с наименьшим количеством курильщиков

Меньше всего курят в Гане, Эфиопии, Нигерии, Эритрее и Панаме. Согласно данным ВОЗ, в Африке курит лишь 14% населения - это ниже среднестатистических 22% по всему миру. Большинство составляют мужчины - от 70% до 85%; низкий процент курящих женщин в Африке объясняется, как правило, отсутствием у них экономической независимости, то есть свободных средств. К тому же во многих африканских странах считается, что курящая женщина выглядит аморально.



