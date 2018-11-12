Как бороться с зимней депрессией

Зима, наконец, настала. В такое время из-за нехватки солнечного света в организме вырабатывается мало мелатонина. Поэтому многие пребывают в плохом настроении, подавленности, от которого с большим трудом получается избавиться. Есть немалое количество проверенных способов победить сезонную депрессию.

Здоровый образ жизни вне зависимости от времени года – лучший друг человека. Многие ищут утешение во вкусной и жирной еде, набирая тем самым вес и обеспечивая себе большую продолжительность этого состояния. Спорт не только дает силы и энергию, не только приводит тело в порядок, но и помогает бороться с хандрой.

Не упускайте возможность погулять прохладным, солнечным утром. Конечно, если нет сильного ветра свежий воздух насытит организм кислородом, а лучи ясного солнца поспособствуют выработке в организме мелатонина.

Старайтесь употреблять как можно больше продуктов, насыщенных большим количеством клетчатки и сложными углеводами. Питайтесь овощами и сезонными фруктами, а также не забывайте пополнять водный баланс организма. Для настроения употребляйте пищу, которая способствует выработке эндорфинов – гормон счастья и радости.

Не забывайте отдыхать! Но тут, конечно, не имеется в виду гулять ночи на пролет. В данной ситуации идет речь об отдыхе, который позволит достичь полного расслабления. Можно попробовать йогу или медитацию, почитать любимую книгу, посмотреть фильм. После спокойного отдыха и новых сил можно с энтузиазмом приступать к работе.

Не забывайте общаться с семьей и друзьями! Старайтесь избегать одиночества, добрые улыбки и громкий смех – лучшее лекарство от любой депрессии!

Соблюдайте режим, не ложитесь спать поздно без острой необходимости.

Продукты, которые особо важно употреблять, чтобы чувствовать себя счастливыми!

Шоколад, какао и сладости помогают повысить уровень эндорфина, а вместе с ним и оптимизма. Конечно же – в разумных количествах.

Тыква, болгарский перец, томаты, свекла радуют не только яркими, сочными цветами и приятным вкусом, они – настоящий кладезь различных витаминов, нужных для синтеза серотонина из аминокислот белкового происхождения.

Плоды-родственники солнца (абрикосы, апельсины, мандарины, персики, хурма) содержат витамин С, который стимулирует выработку веществ радости и удовольствия.

Немного сыра – прекрасный продукт для того, чтобы снять раздражение и обеспечить крепкий, спокойный сон.

Банан помогает организму вырабатывать серотонин, обеспечивая его алкалоидом харманом и витамином В6. Харман – источник счастья и удовольствия, которые мгновенно охватывают человека. Кроме того, банан – прекрасное средство от усталости, в том числе и хронической.

Орехи (фисташки, миндаль) обладают способностями снижать стресс и улучшать настрой человека, стимулируя выработку соответствующих биологически активных веществ.

Фасоль богата на магний, который позитивно влияет на мышечную систему, способствуя ее расслаблению, а также производит седативный эффект.

Овсянка содержит тиамин, витамин, отвечающий за позитивный настрой.

А вот интенсивное употребление чая, кофе и алкоголя снижает уровень эндорфинов, в итоге только усугубляет «кислое» состояние.