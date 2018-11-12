//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Французская актриса рассказала о работе с Брэдом Питтом и Вуди Алленом
- Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
- Актриса и модель Кейт Аптон родила первенца
- Пьер Нарцисс прокомментировал инцидент в столичном клубе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Как бороться с зимней депрессией
12 ноября 2018, 12:10 [«Аргументы Недели», Полина ВИНОКУРОВА ]
Зима, наконец, настала. В такое время из-за нехватки солнечного света в организме вырабатывается мало мелатонина. Поэтому многие пребывают в плохом настроении, подавленности, от которого с большим трудом получается избавиться. Есть немалое количество проверенных способов победить сезонную депрессию.
Здоровый образ жизни вне зависимости от времени года – лучший друг человека. Многие ищут утешение во вкусной и жирной еде, набирая тем самым вес и обеспечивая себе большую продолжительность этого состояния. Спорт не только дает силы и энергию, не только приводит тело в порядок, но и помогает бороться с хандрой.
Не упускайте возможность погулять прохладным, солнечным утром. Конечно, если нет сильного ветра свежий воздух насытит организм кислородом, а лучи ясного солнца поспособствуют выработке в организме мелатонина.
Старайтесь употреблять как можно больше продуктов, насыщенных большим количеством клетчатки и сложными углеводами. Питайтесь овощами и сезонными фруктами, а также не забывайте пополнять водный баланс организма. Для настроения употребляйте пищу, которая способствует выработке эндорфинов – гормон счастья и радости.
Не забывайте отдыхать! Но тут, конечно, не имеется в виду гулять ночи на пролет. В данной ситуации идет речь об отдыхе, который позволит достичь полного расслабления. Можно попробовать йогу или медитацию, почитать любимую книгу, посмотреть фильм. После спокойного отдыха и новых сил можно с энтузиазмом приступать к работе.
Не забывайте общаться с семьей и друзьями! Старайтесь избегать одиночества, добрые улыбки и громкий смех – лучшее лекарство от любой депрессии!
Соблюдайте режим, не ложитесь спать поздно без острой необходимости.
Продукты, которые особо важно употреблять, чтобы чувствовать себя счастливыми!
Шоколад, какао и сладости помогают повысить уровень эндорфина, а вместе с ним и оптимизма. Конечно же – в разумных количествах.
Тыква, болгарский перец, томаты, свекла радуют не только яркими, сочными цветами и приятным вкусом, они – настоящий кладезь различных витаминов, нужных для синтеза серотонина из аминокислот белкового происхождения.
Плоды-родственники солнца (абрикосы, апельсины, мандарины, персики, хурма) содержат витамин С, который стимулирует выработку веществ радости и удовольствия.
Немного сыра – прекрасный продукт для того, чтобы снять раздражение и обеспечить крепкий, спокойный сон.
Банан помогает организму вырабатывать серотонин, обеспечивая его алкалоидом харманом и витамином В6. Харман – источник счастья и удовольствия, которые мгновенно охватывают человека. Кроме того, банан – прекрасное средство от усталости, в том числе и хронической.
Орехи (фисташки, миндаль) обладают способностями снижать стресс и улучшать настрой человека, стимулируя выработку соответствующих биологически активных веществ.
Фасоль богата на магний, который позитивно влияет на мышечную систему, способствуя ее расслаблению, а также производит седативный эффект.
Овсянка содержит тиамин, витамин, отвечающий за позитивный настрой.
А вот интенсивное употребление чая, кофе и алкоголя снижает уровень эндорфинов, в итоге только усугубляет «кислое» состояние.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//В мире
Вашингтону и Нью-Йорку предрекли полное уничтожение в войне между Россией и США
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Кто на самом деле добывает нефть в Ираке после свержения Саддама Хусейна
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Наука
//Авто
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
Синоптики рассказали, какие дни на этой неделе будут самыми морозными
//Общество
Как бороться с зимней депрессией
//В мире
Названы мотивы австралийки, которая в магазине подкладывала иглы в клубнику
//В мире
Эксперт оценил идею министра финансов Франции сделать Европу "империей"
//Новости СМИ2
//В мире
В Норильске аварийную посадку совершил самолет, летевший из Москвы
//Общество
Сладкие газированные напитки в России могут подорожать на 20 процентов
//Новости Redtram
//В мире
//Культура
Скончался актер из «Космической одиссеи 2010» Стенли Кубрика
//В мире
В Киеве раскрыли данные о потерях ВСУ в операции по борьбе с «диверсантами ДНР»
//Общество
Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 12 ноября
//Наука
//Бокс/MMA
//В мире
//Спорт
Фигуристка Туктамышева раскритиковала СМИ за политизированность
//Культура
Ирина Муравьёва удивила своих поклонников: "самая обаятельная и привлекательная"
//Общество
Ученые раскрыли привычки людей, благодаря которым жизнь можно продлить на 10 лет
//В мире