Сохранить лес

В Белореченском лесопитомнике прошла Всероссийская акция «Живи, лес!», проводимая Федеральным агентством лесного хозяйства. В рамках данного мероприятия состоялась высадка семян дуба и ореха черного на площади один гектар.

В акции по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко приняли участие заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко и секретарь комитета краевого парламента по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин. Вице-спикер Законодательного Собрания края Сергей Усенко отметил, что восстановление и создание новых зелёных зон на Кубани уже стало доброй традицией, и каждый житель региона может принять участие в сохранении природы. Лес - одно из основных богатств Краснодарского края. Общая площадь лесов Кубани составляет около 1,7 миллиона гектаров. Однако в настоящее время серьезную опасность для кубанских лесов представляют три вида вредителей: самшитовая огневка (распространена на площади 2,5 тыс. гектаров), дубовая кружевница (на 624 тыс. га) и восточная каштановая орехотворка (на территории 0,5 тыс. га). - В этой связи профильный комитет ЗСК совместно с министерством подготовил обращение в Минприроды России с целью ускорить поиск и внедрение средств против названных вредителей леса. Документ Законодательное Собрание примет на ближайшей сессии, – отметил Андрей Булдин. Присоединиться к акции «Живи, лес!» может любой желающий. В ее рамках в городах и районах края граждане выходят на природу для очистки лесов от мусора, благоустройства памятников природы и мемориалов, пришкольных участков, закладки аллей, сбора семян для последующего возобновления лесов. Кроме того, для школьников края организуют занятия, лекции и выставки, посвященные сохранению российских лесов.