//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Французская актриса рассказала о работе с Брэдом Питтом и Вуди Алленом
- Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
- Актриса и модель Кейт Аптон родила первенца
- Пьер Нарцисс прокомментировал инцидент в столичном клубе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Сохранить лес
12 ноября 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Белореченском лесопитомнике прошла Всероссийская акция «Живи, лес!», проводимая Федеральным агентством лесного хозяйства. В рамках данного мероприятия состоялась высадка семян дуба и ореха черного на площади один гектар.
В акции по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко приняли участие заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко и секретарь комитета краевого парламента по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин. Вице-спикер Законодательного Собрания края Сергей Усенко отметил, что восстановление и создание новых зелёных зон на Кубани уже стало доброй традицией, и каждый житель региона может принять участие в сохранении природы. Лес - одно из основных богатств Краснодарского края. Общая площадь лесов Кубани составляет около 1,7 миллиона гектаров. Однако в настоящее время серьезную опасность для кубанских лесов представляют три вида вредителей: самшитовая огневка (распространена на площади 2,5 тыс. гектаров), дубовая кружевница (на 624 тыс. га) и восточная каштановая орехотворка (на территории 0,5 тыс. га). - В этой связи профильный комитет ЗСК совместно с министерством подготовил обращение в Минприроды России с целью ускорить поиск и внедрение средств против названных вредителей леса. Документ Законодательное Собрание примет на ближайшей сессии, – отметил Андрей Булдин. Присоединиться к акции «Живи, лес!» может любой желающий. В ее рамках в городах и районах края граждане выходят на природу для очистки лесов от мусора, благоустройства памятников природы и мемориалов, пришкольных участков, закладки аллей, сбора семян для последующего возобновления лесов. Кроме того, для школьников края организуют занятия, лекции и выставки, посвященные сохранению российских лесов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Обсудили партпроекты 11:58
Сохранить лес 11:58
Законопроект будет откорректирован 08.11 17:53
Профилактические акции спасают жизнь 08.11 09:41
Локомотив роста экономики 08.11 09:39
//Новости МирТесен
Поддержка будет! 08.11 09:39
Россия — моя история 08.11 09:39
Высокая оценка Минздрава России 08.11 09:38
//Новости СМИ2
Сергей Бачин: Для развития экотуризма необходимо навести порядок в заповедниках 08.11 09:38
Рекомендация - мобилизоваться 07.11 21:28
Погасить долги перед газоснабжающими организациями 07.11 21:28
//Новости Redtram
17 ланей выпустили в дикую природу 07.11 21:27
Сотрудничество – на благо жителей Геленджика 07.11 21:27
Юбилей кузницы кадров для военной авиации 06.11 12:47
//Новости ADWILE
Открыт уникальный культурный комплекс 06.11 12:46
Перспективы парусного спорта 02.11 16:53
Фактор успешного развития животноводства 02.11 10:04
Каневской район: перспективы экономического и социального развития 01.11 16:40
Заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара 01.11 09:16
Стремление к высочайшему уровню 01.11 09:16
//Новости партнеров
Зарядка с чемпионом 31.10 14:56
Поддержать волонтеров на законодательном уровне 30.10 20:42
Актуальные законодательные инициативы 26.10 19:01
Обеспечить безопасность в учебных заведениях 26.10 18:17
Кубань и Крым будут развивать яхтенный туризм 25.10 21:31
Соблюдая интересы государства и общества 25.10 09:35