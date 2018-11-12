Кто на самом деле добывает нефть в Ираке после свержения Саддама Хусейна

В 2003 году США со своими союзниками в числе Великобритании и Польши вторглись на территорию Ирака с целью свержения режима Саддама Хусейна. Мотивом для этого действия послужило якобы наличие в Ираке оружия массового поражения и связь Саддама с террористическими группировками. Эксперты считают, что США преследовали две цели: свергнуть тоталитарный режим Хусейна и установить свою гегемонию на Ближнем Востоке, а также подчинить своему влиянию иракские нефтяные компании, получить контроль над добычей и переработкой полезных ископаемых. Однако получилось ли у них достичь последней цели?

В сентябре 2002 года авторитетный политолог Ариэль Коэн опубликовал статью "Дорога к экономическому процветанию для Ирака после свержения Саддама Хусейна". Смелая идея Коэна заключалась в приватизации всех иракских нефтяных компаний, их подчинении Штатам, которые должны способствовать стабилизации экономики Ирака. Однако, временная американская администрация позволила прийти на национализированный иракский рынок зарубежным компаниям.

А уже в 2009 году иракское правительство распродавало контракты иностранным компаниям на разработку нефтяных месторождений с молотка на крайне невыгодных для них условиях, позволяющих получать прибыль только за добытое сверх квоты. Естественно, американские компании были недовольны такими условиями, контракты тогда были заключены с британскими и французскими компаниями.

Сейчас Ирак добывает 4,3 млн. баррелей в день, из которых примерно 4 млн. идут на экспорт. В итоге, вопреки всем ожиданиям, нефть в Ираке добывают не только американские, но и итальянские, французские, британские, китайские и российские компании. Более того, китайские компании используют своих рабочих для добычи нефти: на юге Ирака на нефтяных месторождениях трудится 10000 китайцев.

Получается, как ни странно, прогнозу Коэна не суждено было воплотиться в жизнь. В реальности, целый ряд стран, включая Россию и Китай, выкупившие контракты, в равной степени получают деньги от нефтедобычи в Ираке.



