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Юные садоводы из Архангельского уже готовятся к новому сезону
12 ноября 2018, 10:59 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Движение «Юный садовод», зародившееся в Кировской области по инициативе председателя Союза садоводов России, депутата Государственной Думы РФ Олега Валенчука, успешно развивается уже четыре года.
За это время в ряды юных садоводов влились учащиеся сотен школ. Стоит отметить, что многие школьники имеют богатый опыт земледелия, так как о трудовом воспитании в большинстве сельских школ не забывали никогда.
Например, в школе села Архангельское Немского придают особое значение обучению ребят работе на земле, ведь для учебного заведения это отличная возможность обеспечить столовую качественными продуктами питания, а для родителей — сэкономить. Вкусно пообедать в столовой можно за символическую плату.
- Мы выращиваем абсолютно все овощи, - рассказывает Наталья Слободчикова, заместитель директора МКОУ СОШ с. Архангельское. - Урожай традиционно снимаем богатый. Таким образом до Нового года дети питаются в школьной столовой тем, что вырастили сами.
В этом году участок школы дал хороший урожай. Выращено 200 кг свеклы, 300 кг капусты, 800 моркови и тонна картофеля. Педагоги уверены, что питаться продуктами, выращенными своими руками, приятно и полезно. Но, что еще важнее, это помогает воспитать в детях трудолюбие и ответственность.
— Я рад, что движение «Юный садовод» расширяется, — отметил инициатор движения, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. — Опыт Кировской области уже стал примером для всей страны. Подрастающее поколение не должно быть оторвано от жизни. Работа на земле кроме знаний и практических навыков дает реальную возможность снизить затраты на школьное питание.
Ребята не любят хвастать, им просто нравится трудиться на земле и пожинать плоды своего труда, как на пришкольном участке так и во время летней практики на сельхозпредприятиях.
Кстати, учащиеся не только умеют выращивать растения, но и легко справляются с их переработкой. Они могут сами и обед приготовить, и компот сварить, и даже испечь хлеб.
Кулинарные и садоводческие таланты ребят оценили и на высоком уровне. Школьники села Архангельское — активные участники патриотического движения Гринландия. Они ежегодно посещают педагогический лагерь фестиваля. В этом году их презентацию продуктов, выращенных своими руками, посетили высокие гости фестиваля: депутат Госдумы Николай Валуев и космонавт, Герой России Сергей Рязанский.
Особенно Николаю Сергеевичу понравилось варение из жимолости, приготовленное детьми. О таком школьники даже мечтать не могли.
Сейчас ребята уже строят планы на следующий год: обсуждают, какую рассаду будут выращивать, и как украсят школьный участок. Планы грандиозные, ведь теперь, когда задана такая высокая планка, отступать нельзя!
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