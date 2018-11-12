Сладкие газированные напитки в России могут подорожать на 20 процентов

В понедельник стало известно, что в России в скором времени могут существенно подорожать сладкие газированные напитки. Согласно некоторым данным, российские власти предлагают ввести на газировку акциз.

Известно, что в Минздраве поддержали инициативу экспертного совета при Правительстве о введении акциза на сладкие газированные напитки. Уточняется, что соответствующее предложение было указано в Отзыве совета на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья".

Не исключено, что впоследствии средняя цена газировки вырастет с 65 рублей до 78 рублей за один литр, передает телеканал "Россия 24".