Установлены все опоры железнодорожной части Крымского моста

Сегодня стало известно, что на железнодорожной части Крымского моста были установлены все опоры. Согласно последней информации, данный процесс был очень сложным, поскольку этих конструкций всего 595.

Уточняется, что процесс установки опор является сложным не только с технологической точки зрения, но и в связи с непростыми условиями работы, передает телеканал "Россия 24".

Предполагается, что возведение железнодорожных пролетов Крымского моста должно завершиться уже в первом квартале будущего года. В общей сложности на восьми строительных участках пролеты перекрыли примерно 15 километров трассы, сообщает РИА "Новости".