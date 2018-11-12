Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 12 ноября

Понедельник, 12 ноября, станет, вероятно, самым холодным днем этой недели. Температура воздуха сегодня не поднимется выше нулевой отметки. Зато осадков в этот день не ожидается, обещают синоптики.

Сегодня днем в Москве столбики термометров покажут 1 – 3 градуса ниже нуля. В ночь на вторник температура снизится до отметки 5 – 7 ниже нуля. Специалисты метеорологической службы отмечают, что в следующие дни недели температура останется на этом же уровне или немного поднимется.

Ветер сегодня будет дуть южный, 3 – 8 метров в секунду, без порывов. Атмосферное давление сегодня значительно выше нормы – 770 миллиметров ртутного столба, сообщает «КП».