Депутат решил прожить месяц на 10 тысяч рублей

Депутат Астраханской областной думы Петр Кириллов объявил о начале социального эксперимента. В течение месяца народный избранник будет жить на прожиточный минимум – десять тысяч рублей. Видео: саратовский депутат "сел на диету" после скандала с министром

Похоже, что после знаменательного заявления саратовского (теперь уже экс-) министра труда Натальи Соколовой о том, что россиянин спокойно может питаться на 3500 рублей в месяц, причем диетически и разнообразно (кодовое слово «макарошки»), у депутатов начался новый увлекательный флешмоб.

Теперь эксперимент решил провести депутат Астраханской областной думы Петр Кириллов. Впрочем, в его провале он уверен заранее, но все же попытается прожить месяц на прожиточный минимум, который в Астрахани составляет 10126 рублей.

«Чтобы доказать несостоятельность прожиточного минимума, я проведу эксперимент и попробую целый месяц прожить на 10126 рублей, из которых 4670, как и предполагает продуктовая корзина Астраханской области, уйдут на питание. Уверен, этих денег недостаточно для нормальной жизни», - объявил Петр Кириллов в своем фейсбуке.

Депутат пообещал информировать своих подписчиков о ходе эксперимента, а его результат огласить на заседании облдумы.