Ученые раскрыли привычки людей, благодаря которым жизнь можно продлить на 10 лет
11 ноября 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Британские ученые провели исследование и назвали привычки людей, благодаря которым можно спокойно увеличить продолжительность своей жизни на несколько лет. Исследователи проводили эксперимент, в котором участвовало 660 добровольцев возрастом старше 50 лет, в Гарвардском университете.
Среди полезных привычек, которые помогают качеству жизни и долголетию, правильное питание. О сбалансированном питании и некоторых ограничениях в еде для пользы здоровья в последнее время говорят многие ученые. Британские ученые отметили пользу для долголетия небольшого количества алкоголя.
Среди рекомендаций, составленных по результатам нового исследования в Гарвардском университете, нужно обязательно высыпаться, совершать прогулки на свежем воздухе, не отказываться от сексуальных отношений.
Ученые обратили внимание, что у людей с позитивным настроением больше шансов прожить долгие годы, в сравнении с пессимистами. У семейных людей с детьми больше шансов прожить дольше.
Исследование показало, что человек должен работать как можно дольше, чтобы продлить молодость.
Еще один пункт - контролировать свое здоровье, но не зацикливаться на посещении врачей, сообщает издание Daily Mail.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес