Ученые раскрыли привычки людей, благодаря которым жизнь можно продлить на 10 лет

Британские ученые провели исследование и назвали привычки людей, благодаря которым можно спокойно увеличить продолжительность своей жизни на несколько лет. Исследователи проводили эксперимент, в котором участвовало 660 добровольцев возрастом старше 50 лет, в Гарвардском университете.

Среди полезных привычек, которые помогают качеству жизни и долголетию, правильное питание. О сбалансированном питании и некоторых ограничениях в еде для пользы здоровья в последнее время говорят многие ученые. Британские ученые отметили пользу для долголетия небольшого количества алкоголя.

Среди рекомендаций, составленных по результатам нового исследования в Гарвардском университете, нужно обязательно высыпаться, совершать прогулки на свежем воздухе, не отказываться от сексуальных отношений.

Ученые обратили внимание, что у людей с позитивным настроением больше шансов прожить долгие годы, в сравнении с пессимистами. У семейных людей с детьми больше шансов прожить дольше.

Исследование показало, что человек должен работать как можно дольше, чтобы продлить молодость.

Еще один пункт - контролировать свое здоровье, но не зацикливаться на посещении врачей, сообщает издание Daily Mail.