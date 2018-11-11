На выборах в ДНР явка больше чем в России в марте

К шести вечера в ДНР явка избирателей составила 76,2%. В России на выборах президента страны в марте этого года в конечном итоге была меньше: 67,54%.

То, что Донецк обходит Москву по уровню избирательного сознания граждан стало ясно уже в два часа дня. По данным донецкого центризбиркома к 14:00 на участки пришли 65,9% избирателей.

Пока не известно какой из кандидатов сколько набрал голосов. Они еще будут подсчитаны.

Промежуточные результаты журналистам сообщила председатель донецкого центризбиркома Ольга Позднякова. По ее словам, работа на всех избирательных участках идет в штатном режиме. Особых нарушений не было, провокаций тоже. Зафиксированы лишь попытки проголосовать по загранпаспорту, а он не входит в список разрешенных для голосования документов.

На выборах в Донецке присутствуют наблюдатели из-за рубежа. Они отмечают высокий уровень прозрачности проходящего на Донбассе плебисцита.