В Музее Победы прошёл «Урок памяти»

В Центральном музее Великой Отечественной войны прошёл урок памяти. Участниками мероприятия стали около 500 московских школьников.

Воспитанники спортивно-патриотического клуба «Ярополк» выступили с показательной программой. «Приятно находиться в этих стенах, ощущаешь всю энергетику. Мой дед тоже воевал, и я бы хотел обратиться к молодежи: цените жизнь. Сейчас очень много соблазнов», – сказал руководитель СПК «Ярополк», ветеран боевых действий, депутат совета депутатов ГО Красногорск Илья Шадриков.

Главным событием патриотического урока стал показ документального фильма «Крымский партизан – Витя Коробков». Московские школьники увидели картину о несовершеннолетнем герое Великой Отечественной войны. Во время немецкой оккупации Крыма Витя Коробков помогал своему отцу, члену городской подпольной организации. Через Витю поддерживалась связь между членами партизанских групп, скрывавшихся в старокрымском лесу. Мальчик собирал сведения о враге, принимал участие в печатании и распространении листовок. Позже стал разведчиком 3-й бригады Восточного объединения партизан Крыма.