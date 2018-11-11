«Разрывающий медведя»: как отмечают День Лачплесиса в Латвии

Лачплесис, или «разрывающий медведя» - латышский мифологический герой, ставший олицетворением силы и величия народа. 11 ноября в Латвии отмечается государственный праздник – день памяти павших за освобождение латвийской земли.

Праздник назван по имени мифологического героя на основе народных преданий. Согласно преданию, источником силы героя были медвежьи уши. Латвийские народные сказки рассказывают о двойном происхождении героя – от медведя и человека. Лачплесис героически отстоял латвийскую землю от нашествия нечистой силы. Так образ героя стал олицетворять народное мужество.

В 1919 году 11 ноября Латвия смогла отразить нападение наступавших на Ригу германских войск, находившихся под командованием Бермондта. Данный год считается тем временем, когда стало ясно, что независимость Латвии завоевана. У латвийцев не было практически преимуществ перед армией Бермондта, но считается, что секрет победы в мужестве солдат и помощи союзников. В этот день также был учрежден Военный орден Лачплесиса.









В этом году День Лачплесиса отмечают рядом мероприятий – военным парадом Национальных вооруженных сил и МВД около памятника Свободы, возложением венков на Рижском Братском кладбище и к памятнику полковнику Оскару Калпаксу, а также минутой молчания около памятника воинам пехотного полка. Кроме того, пройдет множество мероприятий в культурных центрах и концертных залах.









Сообщалось, что президент Латвии не сможет присутствовать на праздничном мероприятии 11 ноября ( на этот день запланирована официальная встреча во Франции), но глава государства Раймонд Вейонис заранее поздравил жителей Латвии.

« Благодаря отваге героев, самоотверженности и настоящей любви к родине, латвийская армия в боях за Ригу одержала победу над превосходившим ее по численности и силе противником. Мы выступали за свое государство и народ и победили. Уверен, что и сегодня латвийские военные готовы заплатить за свое государство самую высокую цену – жизнь», - отметил президент.

А сам парад подразделений Национальных вооруженных сил и МВД В день Лачплесиса приняла исполняющая обязанности главы государства спикер Сейма Инара Мурниеце.









«Привилегия, честь и долг каждого гражданина государства – защищать Латвию. В нашем народе всегда будет жив дух Лачплесиса. Сейчас государство находится на одном из самых красивых этапов своей истории, ибо отмечает свое столетие в свободной и демократической Латвии. Вместе с латвийскими военными Латвию охраняют союзники по НАТО, и общими силами мы сможем отразить любую угрозу. Однако переменчивый характер современных угроз вынуждает создавать систему обороны, в которой должно участвовать все общество», - сказала госпожа Мурниеце.



























