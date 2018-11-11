Машина ГАИ совершила кульбит, благодаря работе симферопольских дорожников

Дорогущая полицейская «Тойота-Приус» с гибридной силовой установкой совершает кульбит, благодаря прекрасной работе симферопольских дорожников, пишут "Аргументы недели-Крым".

На видео, записанном очевидцем ДТП, видно, что гаишная машина, проезжая перекресток «Кирова-Самокиша» (Симферополь), подскакивает на более высоком новом слое асфальта и перелетает дорогу, после чего ударяется носом об асфальт.

Сцена «летающие гайцы» набирает популярность и обрастает комментариями, самый популярный из которых «Что делать, если надоела старая машина».

На сайте ГИБДД никакой информации о происшествии с участием полицейского автомобиля нет, так же как нет сообщений о гонках на машинах ГАИ или срочном задержании правонарушителя. Так что вызывали ли сотрудники ГАИ ГАИ не известно.