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Россияне предложили ввести минимальный размер алиментов
11 ноября 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба судебных приставов России провела интерактивный опрос, в ходе которого собрала более шести тысяч замечаний и предложений. Многие пожелания касались размера алиментов.
«Поступило предложение об определении размера алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода должника, как это происходит в настоящее время, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума», - сообщили в ФССП РФ.
Также граждане интересуются разъяснением общих вопросов, связанных с взысканием алиментов, и мерах по повышению качества услуг. В частности, было предложено общение с судебным приставом по СМС или электронной почте, а также возможность записи через портал госуслуг.
«Все предложения будут проанализированы с целью оптимизации работы по взысканию алиментов», - заверили в Службе судебных приставов. Кстати, со следующего года ФССП изменит схему приема граждан. В каждом отделе появится дежурный пристав, к которому можно будет обратиться за справочной информацией, сообщает ТАСС.
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