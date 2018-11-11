Диетолог: Может ли шаурма быть полезной?

Совсем недавно Роспотребнадзор провел массовую проверку точек продажи шаурмы в разных городах и выявил немало нарушений.

Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала - полезны такие блюда или вредны. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Мы до конца не понимаем, какого качества мясо предлагается. Это может быть, по сути, просто чистый жир, элементы остатков еды, которая, возможно, была испорчена и приправлена глутаматом натрия, чтобы восстановить цвет и вкус мяса", - объяснил эксперт.

Также, как пишет интернет-журнал Мои года, продавцы многое скрывают от людей, которые хотят приобрести качественный товар. Около 70% всех российских продавцов признались в том, что торгуют контрафактом.