Глава СБУ признался, почему Украина боится выборов на Донбассе

Имена победителей и действия СБУ, которые станут результатом донбасских выборов на Украине, руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал на брифинге.

По данным украинской контрразведки в Донецке Денис Пушилин наберет 55% голосов. В Луганске за исполняющего обязанности и одновременно кандидата на пост главы ЛНР Леонида Пасечника проголосуют 63% избирателей.

По факту проведения выборов СБУ откроет уголовное производство — попытался напугать Грицак. После этого он пояснил мотивы действий своего ведомства: «Результаты выборов будут использоваться для дальнейшего принуждения украинской власти к переговорам с выбранными главами».