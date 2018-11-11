На Донбассе зафиксирована первая диверсия в день выборов
11 ноября 2018, 12:54 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Последствия быстро ликвидировали. «Из-за диверсии пострадала опорная сеть «Феникса», — такое объявление опубликовало министерство связи официального Донецка: «Оборудование опорной сети ГП «Республиканский оператор связи» было затронуто из-за диверсионных действий, направленных на повреждение оптоволоконной магистрали».
Разрыв зафиксирован на северо-востоке ДНР. Специалисты быстро нашли место повреждения. Оператор запустил резервные транспортные маршруты для обеспечения связи. Она была восстановлена.
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