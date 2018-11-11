Родители Чарли Шина пропали без вести после пожара в Малибу

Голливудский актёр, лауреат премии «Золотой глобус» Чарли Шин сообщил о пропаже родителей во время пожара в Малибу. В США лесной пожар, какого не бывало почти 50 лет, бушевал в штате Калифорния. Илон Маск предложил помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Чарли Шин поделился с журналистами, что его отец и мать Мартин и Джанет Шин не выходят на связь. Он ничего не знал о родителях какое-то время и не мог их найти после пожара в Малибу, - пишет издание The Hollywood Reporter.

К счастью, журналистам удалось найти информацию о пропавших людях. Спасатели вовремя их эвакуировали, и родители актёра живы. По словам Мартина Шина, он впервые за 48 лет пережил такой страшный пожар в Малибу.

"Мы в порядке, мы на пляже Зума и, скорее всего, проведем эту ночь в автомобиле", — сообщил отец знаменитости.

Известно, что в результате пожаров в штате Калифорния погибли 25 человек. Напомним, на севере Калифорнии целый город был фактически уничтожен лесным пожаром. Согласно последней информации источников, речь идет о Парадайсе, 27 тысяч жителей которого было ранее эвакуированы.