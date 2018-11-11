Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области на сутки. "Желтый" уровень опасности объявлен с вечера воскресенья из-за ветра. По данным синоптиков, в Москве ночь на 11 ноября стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха понижалась до минус 2,3 градуса.

По прогнозу синоптиков, будущей ночью еще похолодает. И на следующей неделе возможно первые морозы до минус 10 градусов. Так в ночь на 12 ноября ожидается до минус 4−6, а в Подмосковье даже до минус 9 градусов. Днем в понедельник температура воздуха днем будет не выше нуля. Наконец-то почувствовалось приближение зимы.