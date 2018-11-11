Беда в семье Николая Дроздова: дочь сломала позвоночник

Ученый-зоолог, доктор наук и телеведущий Николай Дроздов впервые поделился трагедией в своей семье. Он признался, что его старшая дочь от первого брака Надежда сломала позвоночник.

В студии программы «Секрет на миллион» Дроздов признался, что финансово помогает дочери, у которой нет источника дохода, и в настоящий момент вместе с родными ищет для нее хорошую клинику.

Ранее дочь пошла по стопам отца и тоже снимала передачи о животных и путешествиях. Но недавно с Надеждой Дроздовой случилось несчастье: она упала с лестницы и сломала позвоночник.