Каршеринговый автомобиль попал в ДТП с фурами на МКАД, водитель сбежал
11 ноября 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в воскресенье ранним утром на 100-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля Kia Rio и двух фур MAN и Scania. По некоторым данным, в результате ДТП погибли два человека.
Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место аварии, водителя Kia Rio не обнаружили. Водитель арендованной машины исчез вместе с регистрационными номерами легковушки.
ДТП в районе 100 километра МКАД произошло около шести часов утра. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Официально информация о погибших пока не подтверждена, - передает телеканал 360. О пострадавших сообщений не поступало.
Из-за этого ДТП на внешней стороне МКАД утром образовалась пробка.
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