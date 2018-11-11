Каршеринговый автомобиль попал в ДТП с фурами на МКАД, водитель сбежал

В Москве в воскресенье ранним утром на 100-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля Kia Rio и двух фур MAN и Scania. По некоторым данным, в результате ДТП погибли два человека.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место аварии, водителя Kia Rio не обнаружили. Водитель арендованной машины исчез вместе с регистрационными номерами легковушки.

ДТП в районе 100 километра МКАД произошло около шести часов утра. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Официально информация о погибших пока не подтверждена, - передает телеканал 360. О пострадавших сообщений не поступало.

Из-за этого ДТП на внешней стороне МКАД утром образовалась пробка.