До сих пор в Латвии не утихают споры о «тайных именах» в «мешках КГБ». Сторонники «правды» советского времени неистово кричат: «Откройте эти «мешки»! Народ должен знать правду!» Противники такой гласности имеют свои мотивации: обнародование документов может подорвать доверие общества к органам безопасности. Так будет ли открыты эти пресловутые «мешки КГБ»?

Комиссия историков, изучающая архивные документы Комитета госбезопасности ЛССР, подготовила заключение к концу мая 2018 года. И специалисты посоветовали опубликовать картотеку агентов КГБ всю как есть!

Председатель комиссии историков Карлис Кангерис: «В докладе правительству комиссия порекомендовала сделать картотеку агентуры КГБ достоянием гласности – опубликовать целиком, никак не комментируя. В списке содержится порядка 4300 имен информаторов. В докладе на имя правительства конкретные имена не упомянуты. Это объясняется тем, что нет достаточных доказательств добровольности или подневольности сотрудничества конкретных жителей Латвии с советской спецслужбой. Нынешнему обществу нужно пережить это, и с этим давно опоздали, это следовало сделать в начале девяностых».

Еще с 2013 года, когда в очередной раз обсуждался вопрос о раскрытии «мешков КГБ», упоминалось: в Латвии сохранилась не только картотека, но и электронная база данных КГБ – специальная ЭВМ с длинными лентами, на которой зафиксированы 8000 докладов агентов в отношении 36 000 сограждан.

Юрис Боярс, экс-политик, ранее сам имевший звание офицера КГБ: «Для русских служба в КГБ была честью. Они же помогали своей империи. В этом нет ничего постыдного. А вот с латышами иначе. И если после раскрытия кто-то «замарается», то это будет непременно латыш. Тогда придется менять «иконы»».

По мнению Бюро по защите Конституции Латвии, официальная публикация данных документов КГБ может подорвать уровень доверия общества к органам безопасности.

20 сентября этого года Сейм утвердил идею публикации части документов КГБ Латвийской ССР в интернете до конца 2018 года. Кстати, ни один из депутатов не проголосовал против открытия «мешков КГБ».

Но несмотря на «разрешение» многие партии и политики уверены, что публикация даже малой части из «мешков» может повлечь за собой серьезные проблемы и неприятные последствия для «правящих» страной.

Альфред Рубикс, советский и латвийский политик, Член Политбюро ЦК КПСС: « Я считаю, что этого делать не стоит. Половину мешков уже поели крысы и мыши. Ну откроют и что? Какие последствия? После раскрытия «мешков» могут раскрыться и некоторые «патриоты»».

Но есть и в Латвии те, которые неожиданно сделали публичное признание о своем сотрудничестве с КГБ ЛССР. Профессор Латвийского университета и председатель правления Фонда ЛУ, бывший ректор ЛУ Иварс Лацис – он сообщил, что в свое время сотрудничал с КГБ. Таким образом, Лацис стал вторым после политика Георга Андреева публичным лицом, которое после восстановления независимости Латвии само признало факт своего сотрудничества с КГБ.

Как дальше пойдет дело с «мешками» окончательно неизвестно. Все ли списки опубликуют или только часть? По мнению юриста, депутата, экс-главы Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса «списки будут непременно опубликованы».

Сегодня совершенно ясно одно: Латвия – одна из немногих стран постсоветского пространства, где доступ к документам КГБ недоступен для независимых исследователей.



