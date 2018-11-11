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В Омской области при пожаре погиб мужчина с двумя несовершеннолетними сыновьям
11 ноября 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Два несовершеннолетних мальчика погибли вместе со своим отцом в результате пожара в доме. Многодетная семья жила в квартире двухквартирного частного дома на улице 22 Партсъезда в поселке Октябрьский Омской области.
В ночь на воскресенье в квартире произошло возгорание. По версии следствия, глава семейства ночью проснулся от задымления. Оказалось, горело помещение в кочегарке на веранде, через которую был выход на улицу. Пока мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, блокировавший выход, его супруге удалось вынести на улицу 10-летнего сына.
Муж бросился спасать других сыновей. Но из-за сильного задымления выйти уже не смог.Погибли 38 летний мужчина и его 9-летний и 13-летний сыновья. У спасенного мальчика ожоги кисти. Мать не пострадала.
По данным СКР, возбуждено дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности".
Как уточнили в региональном МЧС, площадь пожара в квартире составила 24 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный электронагревательный прибор. Вторая квартира в доме не пострадала.
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