Прописка фейкового сайта Дениса Пушилина обнаружилась в США
10 ноября 2018, 21:15 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Домен с фальшивым сайтом кандидата на пост главы ДНР Дениса Пушилина оказался зарегистрированным в Соединенных Штатах.Сам фейковый сайт уже то ли обрушен, то ли заблокирован. При загрузке сообщается о проблеме.
На нем была единственная публикация. Автор текста от имени кандидата на пост главы ДНР Дениса Пушилина заявил о переносе выборов на 18 ноября.
Трассировка адреса выдала его IP104.27.146.229. Этот адрес находится на сервере с пропиской в Сан-Франциско. Домен зарегистрирован британской компанией uk.godaddy.com.
Сайт зарегистрирован 24 октября. Владельцы купили домен сроком на один год. Адрес фейкового сайта http://denis-pushilin.info/
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