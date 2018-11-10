Прописка фейкового сайта Дениса Пушилина обнаружилась в США

Домен с фальшивым сайтом кандидата на пост главы ДНР Дениса Пушилина оказался зарегистрированным в Соединенных Штатах.Сам фейковый сайт уже то ли обрушен, то ли заблокирован. При загрузке сообщается о проблеме.

На нем была единственная публикация. Автор текста от имени кандидата на пост главы ДНР Дениса Пушилина заявил о переносе выборов на 18 ноября.

Трассировка адреса выдала его IP104.27.146.229. Этот адрес находится на сервере с пропиской в Сан-Франциско. Домен зарегистрирован британской компанией uk.godaddy.com.

Сайт зарегистрирован 24 октября. Владельцы купили домен сроком на один год. Адрес фейкового сайта http://denis-pushilin.info/