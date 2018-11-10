В Крыму закроют Красный Крест из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами?

Крымский Роскомнадзор наказал общественную организацию за слив персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. О том, что в ноябре Международный Красный Крест закрывает офисы в Ростове-на-Дону и в Симферополе, сообщалось ранее. Объявленной причиной стало завершение программы гуманитарной помощи. Коллегам из «Вести-Крым» сообщили неофициальную причину этого шага. По их данным закрытие связано с «улучшающейся ситуации на Донбассе.

Ситуация на Донбассе, действительно, стабилизировалась. Но сильного улучшения не отмечается. На передовой живут семьи, которые нуждаются в помощи. Так или иначе Красный Крест эту помощь оказывал. Организацию подозревали в сотрудничестве с западными спеслужбами. Но на Донбассе подозревают все международные миссии в работе на Запад. И часто для этого есть основания. Но их терпят. В отличие от ОБСЕ, Красный Крест, хотя бы, оказывает реальную помощь пострадавшим.

До сих пор подозрения международных миссий в работе на спецслужбы носили преимущественно декларативный характер. Но в этот раз Красный Крест, похоже, попался на передаче данных. Крымский Роскомнадзор проверил деятельность севастопольского отделения «Российского красного креста». Там были выявлены нарушения порядка обработки персональных данных.

Нарушения порядка обработки персональных данных — это о передаче куратору севастопольского отделения Международного Красного Креста данных о гражданах Украины, которые обратились за помощью в Севастополе. В их число вошли беженцы с Донбасса, участники боевых действий.

В сети уже появилась информация о том, что в дальнейшем эти данные передавались украинскому Министерству обороны. Ведомство опровергло эту утечку. Прочие украинские силовые ведомства, в том числе спецслужбы, отмолчались. Персональные данные на участников боевых действий на Донбассе интересуют СБУ. Не исключено, что украинская контрразведка стала основным бенефициром информации о персональных данных.

Так или иначе, но после скандала Международный Красный Крест сворачивает гуманитарные программы. А крымский Роскомнадзор привлек к ответственности собиравших персональные данные партнеров международной организации за передачу данных.