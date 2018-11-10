В Керчи ограничено проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий

После нападения на Керченский политехнический колледж, жертвами которого стали 20 человек, в городе не нарушались введенные ограничения на проведение мероприятий, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» сообщил глава администрации города Сергей БОРОЗДИН.

Он уточнил, что в Керчи не вводился 40-дневный траур, было решено ограничить в этот период проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий.

БОРОЗДИН отметил, что власти выступают за то, чтобы дети продолжали учиться, посещать кружки или секции по интересам и выступать на соревнованиях – находились в социуме, а не переживали события дома. Но тренерам и руководителям рекомендовали внимательно относиться, в первую очередь, к студентам политеха.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.