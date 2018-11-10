На решение вопроса об охране школ Крыма потребуется 4 миллиарда рублей

Четыре миллиарда рублей – это та сумма, которая необходима для завершения мероприятий по обеспечению безопасности в детских садах, школах, колледжах и вузах полуострова, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья ГОНЧАРОВА.

«На сегодняшний день у нас больше 70% школ и около 20% детских садов нуждаются в новом ограждении. В некоторых школах ограждения нет и вовсе. На решение этого вопроса нужно 4 миллиарда рублей. И это еще не считая цены вопроса, которую выставит охранная компания, которая будет отвечать за безопасность наших детей»,– рассказала ГОНЧАРОВА в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Вместе с тем, как отметила Наталья ГОНЧАРОВА, почти 50% школ обеспечены рамками, металлоискателями и турникетами.