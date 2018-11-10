России вернули рубашку со следами крови императора Александра II

В Париже прошла торжественная церемония передачи российской стороне реликвий императора Александра Второго. В числе переданных вещей – рубашка и жилет со следами крови российского императора.

Личные вещи российского императора Александра II несколько лет назад были украдены из Свято-Николаевского собора в Ницце, где находились на постоянном хранении. Эти вещи собору завещала вдова императора Екатерина Долгорукова, после его гибели проживавшая во Франции.

Среди реликвий Александра II – его рубашка и жилет, в которые российский самодержец был одет в день своей гибели 13 марта 1881 года. На этих вещах остались следы его крови. Кроме того, три платка с императорской монограммой, форменный мундир и прижизненный портрет Александра Второго.

Посол России во Франции Алексей Мешков, которому были переданы возвращенные реликвии, поблагодарил представителей французской стороны за помощь в возвращении народного достояния, и заверил, что вещи вернутся на место своего постоянного хранения в Ницце, передает РИА Новости.