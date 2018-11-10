В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя после 23 часов

Депутаты от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить продажу алкоголя после 23 часов в заведениях, которые располагаются в жилых домах или пристройках к ним.

Актуальность своей законодательной инициативы краснодарские депутаты аргументируют большим количеством жалоб, поступающих от жильцов, в цокольных этажах домов которых находятся питейные заведения.

Жильцы, желающие сохранить порядок и покой около своих домов, жалуются на то, что посетители увеселительных заведений часто распивают купленный в них алкоголь во дворах и на детских площадках, нарушая тем самым общественный и санитарный порядок. Кроме того, разгоряченные алкогольными парами «гости» часто конфликтуют с местными жителями, особенно когда те делают им замечания за неподобающее поведение.

Ввести запрет на продажу алкоголя с 23 до 11 часов по местному времени в заведениях, расположенных в жилых домах и пристройках к ним, предлагается с целью повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья граждан, сообщает РИА Новости.