Обворовывать ветеранов опаснее, чем красть электричество

В Красноярске арестованы чиновницы краевого министерства социальной политики, которые обворовывали ветеранов Великой Отечественной войны. Через подставную фирму они несколько лет оформляли закупку подарков для ветеранов, которые до адресатов так и не доходили.



Сотрудники УФСБ при обысках обнаружили в квартирах и домах чиновниц и их родственников остатки бытовой техники. Впрочем, по ложным контрактам либо вообще ничего не закупалось, либо закупалась бытовая техника очень плохого качества. Всего им инкриминируется хищения на 2,2 млн рублей. Столь смехотворная сумма на фоне масштабной коррупции и привлекла внимание наблюдателей. С чего это ФСБ вдруг занялось кастрюлями и чайниками? Чтобы поставить лёгкую галочку в очередном раскрытии? Ведь красноярцы ещё не забыли суд над сыном бывшего вице-губернатора края Михаила Кузичева, который возглавлял Красноярскую энергетическую компанию. Так там хищений было аж на 5 млрд рублей, которые были выведены в офшоры и потом розданы нужным людям. Кузичеву-младшему присудили 4 года условно. А по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере" чиновницам светит до 10 лет реального срока лишения свободы. Вот уж действительно, воровать - так миллион!



