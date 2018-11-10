Военнослужащие РХБЗ отмечают 100-летие войск

Российский космонавт Антон Шкаплеров обратился к военнослужащим Радиационно-химической и биологической защиты с поздравлением по случаю празднования столетнего юбилея войск РХБЗ.

«Специалисты РХБЗ в составе космических войск принимают участие в обеспечении запусков космических аппаратов. Они готовят специалистов по радиационной и химической безопасности, аварийно-спасательным и поисковым работам», - отметил Антон Шкаплеров в своей поздравительной речи, произнесенной им на торжественном концерте, посвященном 100-летию войск РХБЗ.

Российские войска РХБЗ были созданы во время Первой мировой войны. Официальной датой их создания считается 13 ноября 1918 года. На их счету – участие в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. В 1986 году военнослужащие Радиационно-химической и биологической защиты принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает РИА Новости.