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Ж/д арку Крымского моста соединили с первым пролетом со стороны Керчи
10 ноября 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 10 ноября, строители Крымского моста соединили железнодорожную арку с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом сообщается в официальных аккаунтах строительства моста через Керченский пролив.
«Мое событие дня! Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны», - сообщается в инстаграме Керченского моста.
Строительство железнодорожной части Крымского моста должно быть завершено к концу 2019 года. Параллельно возведению арочной мостовой части ведется строительство железнодорожных подъездов к мосту.
Строительство автомобильной части Крымского моста было завершено в мае нынешнего года, с сильным опережением графика. Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии открытия автомобильной части моста 16 мая. С тех пор по мосту проехало уже свыше трех миллионов автомобилей, а осенью было запущено и грузовое движение. Сейчас грузовое движение по Крымскому мосту составляет около 18% общего трафика.
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