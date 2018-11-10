Ж/д арку Крымского моста соединили с первым пролетом со стороны Керчи

Сегодня, 10 ноября, строители Крымского моста соединили железнодорожную арку с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом сообщается в официальных аккаунтах строительства моста через Керченский пролив.

«Мое событие дня! Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны», - сообщается в инстаграме Керченского моста.

Строительство железнодорожной части Крымского моста должно быть завершено к концу 2019 года. Параллельно возведению арочной мостовой части ведется строительство железнодорожных подъездов к мосту.

Строительство автомобильной части Крымского моста было завершено в мае нынешнего года, с сильным опережением графика. Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии открытия автомобильной части моста 16 мая. С тех пор по мосту проехало уже свыше трех миллионов автомобилей, а осенью было запущено и грузовое движение. Сейчас грузовое движение по Крымскому мосту составляет около 18% общего трафика.