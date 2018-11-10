СКР проверяет действия врача, отказавшейся выписать инсулин пациентке

Следственные органы в Краснодарском крае начали проверку из-за отказа врача выписать пациентке рецепт на инсулин в больнице Северского района. Видеозапись, как врач хамит девушке, нуждающейся в инсулине, облетела сети. Инцидент получил широкий общественный резонанс. Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»

Девушка пришла на прием врача без записи, а медик отказалась выписывать ей рецепт на инсулин. Установлено, что инцидент произошел в Северской центральной районной больнице.

Следственным управлением СК России по краю проводится доследственная проверка по факту размещения в открытых источниках видеоролика, на котором врач отказывает обратившейся девушке в рецепте на приобретение инсулина.

Старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Трифанова сообщила, что в рамках проверки будут проведены мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и правомерности действий врача, - передает ТАСС. Врач уже уволена.

По словам главного врача Северской ЦРБ Манолиса Ананикова, пациентке выписан рецепт на инсулин на три месяца.