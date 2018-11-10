СКР проверяет действия врача, отказавшейся выписать инсулин пациентке
10 ноября 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Следственные органы в Краснодарском крае начали проверку из-за отказа врача выписать пациентке рецепт на инсулин в больнице Северского района. Видеозапись, как врач хамит девушке, нуждающейся в инсулине, облетела сети. Инцидент получил широкий общественный резонанс.
Девушка пришла на прием врача без записи, а медик отказалась выписывать ей рецепт на инсулин. Установлено, что инцидент произошел в Северской центральной районной больнице.
Следственным управлением СК России по краю проводится доследственная проверка по факту размещения в открытых источниках видеоролика, на котором врач отказывает обратившейся девушке в рецепте на приобретение инсулина.
Старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Трифанова сообщила, что в рамках проверки будут проведены мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и правомерности действий врача, - передает ТАСС. Врач уже уволена.
По словам главного врача Северской ЦРБ Манолиса Ананикова, пациентке выписан рецепт на инсулин на три месяца.
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