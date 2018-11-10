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Италия и Венгрия начали угрожать Украине?
10 ноября 2018, 15:49 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Украинское телевидение напугало свою аудиторию демонстрацией тематической картой Европы с указанием лояльности либо угрозы по отношению к Украине. Территории Венгрии и Италии были закрашены ядовито багровым цветом. Так аналитики обозначили высший уровень угрозы интересам официального Киева.
Политическая палитра европейской позиции по отношению к Украине оказалась весьма неоднородной. Украинская аудитория с удивлением узнала, что не весь континент поддерживает внешнеполитический курс Порошенко.
Критично к Украине относятся Швейцария, Австрия, Норвегия, Исландия, Чехия, Турция, Болгария, Босния, Сербия. Если верить карте, «плевать» на Украину Дании, Греции, Нидерландам, Польше, Белоруссии. В той или иной мере, эти страны отнесены к списку нейтральным.
"Абсолютного доверия" к Украине, как показано на схеме Европы по версии украинского телевидения, нет ни у одной страны европейского континента.
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