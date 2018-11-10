Италия и Венгрия начали угрожать Украине?

Украинское телевидение напугало свою аудиторию демонстрацией тематической картой Европы с указанием лояльности либо угрозы по отношению к Украине. Территории Венгрии и Италии были закрашены ядовито багровым цветом. Так аналитики обозначили высший уровень угрозы интересам официального Киева.

Политическая палитра европейской позиции по отношению к Украине оказалась весьма неоднородной. Украинская аудитория с удивлением узнала, что не весь континент поддерживает внешнеполитический курс Порошенко.

Критично к Украине относятся Швейцария, Австрия, Норвегия, Исландия, Чехия, Турция, Болгария, Босния, Сербия. Если верить карте, «плевать» на Украину Дании, Греции, Нидерландам, Польше, Белоруссии. В той или иной мере, эти страны отнесены к списку нейтральным.

"Абсолютного доверия" к Украине, как показано на схеме Европы по версии украинского телевидения, нет ни у одной страны европейского континента.