Знаменитая фигуристка Татьяна Навка одной из первых посмотрела фильм Тиграна Кеосаяна "Крымский мост". И ей, и ее друзьям картина с Екатериной Шпицей и Артемом Ткаченко в главных ролях понравилась. А в сети фильм Кеосаяна по сценарию его жены Маргариты Симоньян критикуют.

Негативные комментарии пишут как эксперты, так и рядовые зрители. Скандал нарастает еще и после того, что в СМИ просочилась информация о бюджете фильма. Якобы на его съемки "Крымского моста" Фонд кино выделил около 100 миллионов рублей.

Татьяна Навка не соглашается с критиками фильма. "Как правильно говорится, обидеть художника, может каждый...", - возмущается олимпийская чемпионка.

"Но мы ходили на фильм большой компанией, нам всем очень понравилось!!! Добрая, светлая романтическая комедия, от души смеялись, а в некоторых местах хотелось даже всплакнуть. Реально соскучились по такому кино", - рассказала Татьяна и призвала: "Сходите - не пожалеете!".

Отметим, в фильме "Крымский мост" в эпизодической роли снялась бывшая жена Тиграна — Алена Хмельницкая. И "засветилась" племянница режиссера — Лаура Кеосаян.