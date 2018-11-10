На Украине рассказали куда дели снесенные памятники Ленину

Некоторые монументы спрятали коммунальщики. Большинство памятников Ленину было уничтожено. Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Они были сделаны из гипса и материальной ценности на Украине не представляли.

Вместе с тем, некоторые статуи были спрятаны. Сейчас они находятся на территории коммунальных предприятий.

«Возможно, в будущем памятники будут переданы в музеи», — предположил Вятрович.

Металлические памятники Ленину на Украине были переплавлены. Часть изваяний была продана на аукционах.