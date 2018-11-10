На Украине рассказали куда дели снесенные памятники Ленину
10 ноября 2018, 15:45 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Некоторые монументы спрятали коммунальщики. Большинство памятников Ленину было уничтожено. Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Они были сделаны из гипса и материальной ценности на Украине не представляли.
Вместе с тем, некоторые статуи были спрятаны. Сейчас они находятся на территории коммунальных предприятий.
«Возможно, в будущем памятники будут переданы в музеи», — предположил Вятрович.
Металлические памятники Ленину на Украине были переплавлены. Часть изваяний была продана на аукционах.
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