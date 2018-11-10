В Краснодарском крае врача, нахамившую пациентке, уволили

Врач Центральной больницы Северского района Краснодарского края, отказавшаяся выписать инсулин страдающей диабетом пациентке, пришедшей на прием без талона, лишилась занимаемой должности. Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»

Ранее в сети появилось скандальное видео, где врач в хамской манере отказывается выписать необходимый препарат девушке, страдающей диабетом инсулинзависимого типа и швыряет ее амбулаторную карточку на пол. Свой отказ выписать пациентке инсулин медик аргументировала тем, что «надо записываться раньше и приходить вовремя», проигнорировав объяснения пациентки.

Этот инцидент, запись которого девушка выложила в сеть, произошел 7 ноября. Руководство больницы не смогло оставить этот вопиющий случай без внимания – уже на следующий день хамоватая доктор лишилась должности. Администрация медицинского учреждения принесла извинения пациентке. Девушка получила необходимое лекарство, сообщает РИА Новости.