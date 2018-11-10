В ПФР рассказали, сколько россиян получают социальную пенсию

Пенсионный фонд России прокомментировал опубликованный на официальном портале правовой информации проект приказа Минтруда, уточняющий порядок выплаты социальных пенсий по старости. ПФР разъяснил отмену пенсии работающим пенсионерам

Социальная пенсия по старости полагается неработающим пенсионерам, пояснили в ПФР. Если получатель социальной пенсии выходит на работу, он лишается этих выплат. По количеству получателей это одна из самых небольших пенсий в России. Всего в стране ее получают около 50 тысяч человек, что не превышает 0,1% всех российских пенсионеров.

«Граждане РФ, которым не хватило стажа работы или баллов для начисления страховой пенсии, могут рассчитывать на социальную пенсию», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ПФР.