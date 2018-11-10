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Сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник
10 ноября 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники МВД России сегодня, 10 ноября, отмечают свой профессиональный праздник. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил правоохраителей с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В этом году отмечается 300-летие российской полиции.
"Мы встречаем его под знаком 300-летия российской полиции. Созданная Петром Первым, она прошла непростой путь становления и развития. Но во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка", - говорится в поздравлении Колокольцева.
Как отметил Колокольцев, профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни.
"Важно и дальше повышать эффективность противодействия криминальным угрозам, сохранять наступательность в борьбе с экстремизмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией", - заявил министр.
Владимир Путин обратился к личному составу и ветеранам органов внутренних дел и поздравил их с профессиональным праздником в ходе посещения Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя.
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