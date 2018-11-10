Арктический антициклон на днях принесет в столичный регион морозы и метель

Синоптики сообщили, что на днях арктический антициклон принесет в Москву и область морозы. Согласно последней информации, самым холодным днем грядущей недели станет понедельник.

По словам метеорологов, рано утром 12 ноября в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, передает портал "Метеовести". Днем температура поднимется и будет находиться на уровне нуля градусов.

Уже в среду в Москве и области станет теплее, однако к вечеру в городе начнется слабая метель, которая не закончится до четверга. Предполагается, что выпадет 2-3 сантиметра снега.