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Арктический антициклон на днях принесет в столичный регион морозы и метель
10 ноября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики сообщили, что на днях арктический антициклон принесет в Москву и область морозы. Согласно последней информации, самым холодным днем грядущей недели станет понедельник.
По словам метеорологов, рано утром 12 ноября в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, передает портал "Метеовести". Днем температура поднимется и будет находиться на уровне нуля градусов.
Уже в среду в Москве и области станет теплее, однако к вечеру в городе начнется слабая метель, которая не закончится до четверга. Предполагается, что выпадет 2-3 сантиметра снега.
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